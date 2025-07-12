ألمانيا تدعو مواطنيها إلى الاستعداد للطوارئ: جهزوا الغذاء والمذياع والمصباح اليدوي

شفق نيوز- برلين

دعا وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، يوم السبت، إلى ضرورة تعزيز الحماية المدنية للسكان في ظل تغير سيناريوهات التهديد، مبيناً أن التعزيز لا يكون للأمن العسكري فقط، بل أيضاً للدفاع المدني وحماية السكان.

وشدد الوزير، على ضرورة إعادة التفكير في مفهوم الدفاع ككل، مشيراً إلى أنه يتم حالياً، بالتعاون مع الولايات، إعداد مسح شامل لأماكن الحماية (الملاجئ).

وفي الوقت نفسه، قال دوبرينت، إن تعريف أماكن الحماية تغير مقارنة بما كان عليه في الماضي، موضحاً أنها باتت تفهم اليوم على أنها مرافق يمكن استخدامها كملاجئ في حالات الطوارئ، ولكن لها أيضاً استخدامات يومية في الأوضاع العادية.

وأوضح الوزير الألماني، أن السكان يتحملون جزءاً من المسؤولية في الاستعداد لحالات الطوارئ، كأن يحتفظوا بمخزون معقول من المواد الغذائية والمياه.

وأضاف، أنه شخصياً لديه راديو يعمل بالكرنك (الدوران اليدوي) في المنزل، وأردف: "ولدي أيضاً مصباح يدوي يعمل بنفس الطريقة، وحتى بطارية شحن (باوربنك) يمكن شحنها بنفس الطريقة".