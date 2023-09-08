ألمانيا تحقق الإنجاز وتواجه صربيا في نهائي كأس العالم لكرة السلة

شفق نيوز/ بلغت ألمانيا، اليوم الجمعة، نهائي كأس العالم في كرة السلة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على الولايات المتحدة 113-111 في مانيلا، لتضرب موعداً الأحد مع صربيا الفائزة على كندا 95-86.

وكانت أفضل نتيجة لألمانيا المركز الثالث في نسخة 2002، فيما أخفق المنتخب الأميركي بمتابعة المشوار نحو لقب سادس في تاريخه.

وخاص المنتخب الأميركي البطولة دون أبرز نجوم دوري أن بي ايه، مكتفياً بلائحة رديفة قادها المدرب ستيف كير.