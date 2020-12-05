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ألمانيا تحذر من فراغ في الشرق الأوسط تملؤه "الأنظمة الاستبدادية"

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-05T13:14:41+0000
ألمانيا تحذر من فراغ في الشرق الأوسط تملؤه "الأنظمة الاستبدادية"

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، يوم السبت، من أن عدم عودة الشراكة الأوروبية الأميركية مجدداً سيترك فراغاً تملؤه الأنظمة الاستبدادية كتركيا وروسيا، على حد قوله.

وقال ماس في تصريح لمجلة دير شبيغل الألمانية، إنه لابد من عودة أوروبا والولايات المتحدة كشريكين استراتيجيين مرة أخرى، "ويجب ألا نترك فراغًا تملؤه روسيا أو تركيا كما في ليبيا أو سوريا".

وأضاف "لم يعد بإمكاننا توفير مساحة للاعبين الاستبداديين من أجل القيام بألاعيبهم. نحن الأوروبيون على استعداد للقيام بدورنا لضمان السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان بالتحالف مع الولايات المتحدة".

وأشار ماس إلى أن عودة الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية ستغير الكثير، مشددا على أن أوروبا تعمل على تطوير مهارات جديدة لها في حلف الناتو، وأنها تريد تعزيز دورها في الحلف بشكل أكبر، لأنها تتولى مسؤولية السياسة الأمنية من منطقة الساحل (إفريقيا) إلى البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.

وأكد ماس "يجب أن نواصل السير على هذا الطريق بشكل مستمر، بعيدًا عن مصالحنا الأمنية ومن أجل شراكة متوازنة مع الولايات المتحدة. يجب أن نحدد بوضوح مصالحنا مع الولايات المتحدة. كيف نتصرف معاً ضد الصين أو إيران؟ كيف يمكننا الوفاء بمسؤولياتنا في أفغانستان أو العراق؟ سيكون من الخطأ الأمل في عودة الأيام الخوالي. ولن تعود الولايات المتحدة إلى دورها كشرطة عالمية".

وبشأن قرار القوات الأميركية بالانسحاب من أفغانستان، أوضح وزير الخارجية الألماني أنه "إذا سحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي مثل هذه القوات الأساسية، فقد يعرض ذلك للخطر أمن جميع الجنود الآخرين هناك. وإذا تعذر ضمان الأمن، فلن نترك جنديًا ألمانيًا واحدًا هناك".

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