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ألمانيا تحذر من صب الزيت على النار: على ترامب وبادين ضبط النفس

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-06T05:46:06+0000
ألمانيا تحذر من صب الزيت على النار: على ترامب وبادين ضبط النفس

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مرشحي الانتخابات الأمريكية جو بايدن ودونالد ترامب إلى ضبط النفس لحين إعلان نتائج التصويت، مؤكدا أن التصعيد أمر غير مسؤول.

وقال في حديث لشبكة "فونكه" الإعلامية: "الولايات المتحدة لا يجب أن تختزل في شخص واحد. أي شخص يواصل صب الزيت على النار في مثل هذا الموقف يتصرف بشكل غير مسؤول".

وأضاف في تعليقه على مجريات الانتخابات: "حان الوقت الآن للحفاظ على الهدوء حتى تتوفر نتيجة محددة بشكل مستقل".

وأكد أنه "من أجل قبول النتيجة، التي لم يتم تحديدها بعد، يجب على الجميع أولا التحلي بضبط النفس".

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