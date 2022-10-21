سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ألمانيا تحتفل بأول شحنة من "الهيدروجين الأخضر" مرسلة من الإمارات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-21T20:22:23+0000
ألمانيا تحتفل بأول شحنة من "الهيدروجين الأخضر" مرسلة من الإمارات

شفق نيوز/ تسلمت ألمانيا رسميا، اليوم الجمعة، أول شحنة "صغيرة" من الهيدروجين (وقود أخضر) من الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تأمل أن تساعد البلاد في تقليل الاعتماد على الفحم والغاز في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في المستقبل.

وتسعى ألمانيا جاهدة لاستبدال واردات الغاز الطبيعي من روسيا لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى "الصفر" بحلول عام 2025.

ويعد غاز الهيدروجين الغني بالطاقة أحد البدائل، بشرط أن يتم تصنيعه بمساعدة الطاقة المتجددة. ونظرا لصعوبة نقل الهيدروجين، يتم تخزينه أحيانا على هيئة أمونيا سائلة.

وجرت عملية التسليم، التي تضمنت حاوية واحدة فقط تحتوي على 13 طنا متريا من الأمونيا، في مدينة هامبورغ.

ومع ذلك، فقد عقد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك حفلا مشتركا مع مبعوث الإمارات للمناخ سلطان أحمد الجابر والرئيس التنفيذي لشركة تصنيع المعادن الألمانية "Aurubis" التي ستستخدم الوقود لصنع الأسلاك النحاسية.

related

البنتاغون: رصدنا تحركات بحرية "متزايدة" من روسيا

Date: 2022-03-21 17:16:24
البنتاغون: رصدنا تحركات بحرية "متزايدة" من روسيا

يضاهي القنبلة النووية.. روسيا تستخدم سلاحاً خطيراً في حرب أوكرانيا

Date: 2022-07-06 14:26:55
يضاهي القنبلة النووية.. روسيا تستخدم سلاحاً خطيراً في حرب أوكرانيا

بعد أوروبا.. واشنطن تفرض عقوبات على بوتين ولافروف بينها منع السفر

Date: 2022-02-25 21:14:51
بعد أوروبا.. واشنطن تفرض عقوبات على بوتين ولافروف بينها منع السفر

روسيا تضع قوات "الثالوث النووي" في حالة تأهب وواشنطن تحظر التعاملات المالية مع موسكو

Date: 2022-02-28 13:14:48
روسيا تضع قوات "الثالوث النووي" في حالة تأهب وواشنطن تحظر التعاملات المالية مع موسكو

بينهم اطفال.. العثور على جثث 6 أشخاص قتلوا بالرصاص في كييف

Date: 2022-04-12 12:59:38
بينهم اطفال.. العثور على جثث 6 أشخاص قتلوا بالرصاص في كييف

للمرة الأولى بالحرب.. ظهور صواريخ "هارم" الامريكية المضادة للإشعاع في أوكرانيا

Date: 2022-08-31 13:22:27
للمرة الأولى بالحرب.. ظهور صواريخ "هارم" الامريكية المضادة للإشعاع في أوكرانيا

كوريا الشمالية.. أوامر عليا بالاستعداد للتعبئة العامة: حليفنا الروسي في حالة حرب

Date: 2022-03-04 06:03:57
كوريا الشمالية.. أوامر عليا بالاستعداد للتعبئة العامة: حليفنا الروسي في حالة حرب

أكثر من ألف جندي أوكراني بينهم مئات الجرحى عالقون في "مصنع الموت"

Date: 2022-05-10 14:00:48
أكثر من ألف جندي أوكراني بينهم مئات الجرحى عالقون في "مصنع الموت"