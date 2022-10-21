ألمانيا تحتفل بأول شحنة من "الهيدروجين الأخضر" مرسلة من الإمارات

شفق نيوز/ تسلمت ألمانيا رسميا، اليوم الجمعة، أول شحنة "صغيرة" من الهيدروجين (وقود أخضر) من الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تأمل أن تساعد البلاد في تقليل الاعتماد على الفحم والغاز في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في المستقبل.

وتسعى ألمانيا جاهدة لاستبدال واردات الغاز الطبيعي من روسيا لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى "الصفر" بحلول عام 2025.

ويعد غاز الهيدروجين الغني بالطاقة أحد البدائل، بشرط أن يتم تصنيعه بمساعدة الطاقة المتجددة. ونظرا لصعوبة نقل الهيدروجين، يتم تخزينه أحيانا على هيئة أمونيا سائلة.

وجرت عملية التسليم، التي تضمنت حاوية واحدة فقط تحتوي على 13 طنا متريا من الأمونيا، في مدينة هامبورغ.

ومع ذلك، فقد عقد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك حفلا مشتركا مع مبعوث الإمارات للمناخ سلطان أحمد الجابر والرئيس التنفيذي لشركة تصنيع المعادن الألمانية "Aurubis" التي ستستخدم الوقود لصنع الأسلاك النحاسية.