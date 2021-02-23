سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ألمانيا تحاكم موظفاً في مكتب ميركل بتهمة التجسس لصالح بلد عربي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-23T15:19:56+0000
ألمانيا تحاكم موظفاً في مكتب ميركل بتهمة التجسس لصالح بلد عربي

شفق نيوز/ بدأت في برلين، يوم الثلاثاء، محاكمة موظّف مصري-ألماني في المكتب الإعلامي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ وذلك للاشتباه بأنّه يتجسس منذ سنوات عديدة لحساب الاستخبارات المصرية.

ويُشتبه في أن أمين. ك نقل معلومات إلى جهاز المخابرات العامة المصرية بين عامي 2010 و2019، مستفيدًا من منصبه المتميز في هذا المكتب الذي يعمل فيه منذ 1999.

وعمل الرجل البالغ من العمر 66 عاما بشكل أساسي في قسم الزيارات الخاص بالمكتب الإعلامي الفيدرالي الألماني، وهو قسم مسؤول بشكل خاص عن التواصل بشأن أنشطة المستشارية.

وبحسب لائحة الاتهام، "قدم ملاحظات عامة حول كيفية تعامل وسائل الإعلام مع السياسة الداخلية والدولية المتعلقة بمصر، ومتابعة طلبات عملاء المخابرات المصرية، ومحاولة تجنيد جاسوس آخر".

كما يشتبه في أنه "زود المخابرات العامة المصرية بأسماء خمسة زملاء له في المكتب الإعلامي ولدوا في سوريا".

ولقاء المعلومات المقدمة، "كان يأمل بالاستفادة من معاملة تفضيلية من السلطات المصرية ومساعدة والدته في الحصول على حقها في المعاش التقاعدي المصري".

وتمت دعوته أحيانًا إلى حفلات الاستقبال الرسمية، على سبيل المثال بمناسبة وداع السفير المصري لدى ألمانيا عام 2019، حسبما أوضحت النيابة الألمانية، منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، في لائحة الاتهام.

ومن المقرر عقد جلسة استماع ليومين آخرين، على أن يصدر الحكم في أوائل آذار/مارس.

ويشير تقرير المخابرات الداخلية الألماني، إلى أن "جهاز المخابرات الخارجية المصري وجهاز المخابرات الداخلية ناشطان في ألمانيا".

related

سيارة تحمل عبارات "غاضبة" تصدم بوابة مقر ميركل

Date: 2020-11-25 12:45:41
سيارة تحمل عبارات "غاضبة" تصدم بوابة مقر ميركل

أطباء مصر غاضبون من وزارة الصحة ويحذرون من "كارثة"

Date: 2020-05-25 11:22:30
أطباء مصر غاضبون من وزارة الصحة ويحذرون من "كارثة"

مصر.. محاولة هروب دموية من السجن تخلف 7 قتلى

Date: 2020-09-23 17:37:43
مصر.. محاولة هروب دموية من السجن تخلف 7 قتلى

في ظهور نادر.. فتح الله غولن يتحدث عن سبب تأزم العلاقة بين مصر وتركيا

Date: 2019-09-29 18:25:12
في ظهور نادر.. فتح الله غولن يتحدث عن سبب تأزم العلاقة بين مصر وتركيا

المشاعر تسيطر على ميركل في أخر كلمة موجهة للشعب الألماني

Date: 2020-12-31 09:43:44
المشاعر تسيطر على ميركل في أخر كلمة موجهة للشعب الألماني

محاكمة أب استغل كورونا في خداع بناته الثلاث

Date: 2020-06-07 08:41:09
محاكمة أب استغل كورونا في خداع بناته الثلاث

الحوثيون: ناقلات النفط هدف لنا وصواريخنا ستطال مصر والسودان

Date: 2019-06-17 07:41:49
الحوثيون: ناقلات النفط هدف لنا وصواريخنا ستطال مصر والسودان

حول شقته لمقبرة.. كشف أسرار قضية "سفاح مصر"

Date: 2020-11-12 08:45:16
حول شقته لمقبرة.. كشف أسرار قضية "سفاح مصر"