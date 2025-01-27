ألمانيا تحاكم جندياً أمريكياً ارتكب جريمة قتل قبل 47 عاماً

شفق نيوز/ تبدأ يوم الاثنين محاكمة جندي أمريكي سابق في ألمانيا بتهمة قتل طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا عام 1978، ويُعتقد أنه كان على علاقة بها.

وكان الرجل، الذي يبلغ من العمر الآن 70 عامًا، في الرابعة والعشرين من عمره وقت ارتكاب الجريمة، وكان متمركزًا في مدينة شفاينفورت بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، حيث سيمثل اليوم أمام المحكمة.

ووفقًا للائحة الاتهام، سدد المتهم 14 طعنة للمراهقة التي كانت حاملًا، بهدف إخفاء العلاقة.واعتُقل المتهم في ولاية نبراسكا الأمريكية عام 2023، وجُرى تسليمه لاحقًا.وينفي الرجل الاتهامات الموجهة ضده.

ونجحت السلطات الألمانية في تعقبه بمساعدة آثار الحمض النووي الموجودة على ملابس الضحية باستخدام وسائل حديثة في الطب الشرعي لم تكن متاحة وقت ارتكاب الجريمة.

ويرى الادعاء العام الألماني أن الأدلة الجديدة دليل قاطع على إدانته.

وبموجب القانون الألماني، فإن جميع الجرائم - باستثناء جرائم القتل - تخضع للتقادم.