سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ألمانيا تحاكم جماعة يمينية متطرفة خططت لإثارة حرب أهلية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-13T14:59:54+0000
ألمانيا تحاكم جماعة يمينية متطرفة خططت لإثارة حرب أهلية

شفق نيوز/ وجه الادعاء العام الألماني، يوم الثلاثاء، تهماً خطيرة لجماعة "غروبه إس" اليمينية المتطرفة التي تتبنى اتجاها نازيا معاديا للأجانب، خططت لشن هجمات مسلحة على مساجد المسلمين.

وقال الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا، إن المتهمين أرادوا قتل مسلمين وإثارة حرب أهلية.

ومثل 12 من أعضاء جماعة "غروبه إس" (المجموعة إس) اليمينية المتطرفة ومؤيديها، أمام المحكمة الإدارية العليا في مدينة شتوتغارت بجنوب ألمانيا، اليوم.

وقالت ممثلة الادعاء في مستهل المحاكمة إن المتهمين منخرطون بشكل جيد في المشهد اليميني المتطرف، وكان لديهم اتصالات وثيقة مع موردي أسلحة.

وبحسب الادعاء، يتشارك المتهمون في تبني موقف نازي معادي للأجانب، وكذلك  في كراهيتهم، خاصة للمسلمين واليهود.

وأضاف الادعاء أن المتهمين يصفون من يكرهونهم دائما بـ "فضلات البشر" و"الصراصير".

وتابع الادعاء بالقول إن أعضاء هذه الجماعة يتواصلون عبر مجموعات الدردشة في تيليغرام، وكانوا يريدون الحصول على أسلحة ومهاجمة مساجد بها، كما أنهم كانوا يقومون بمراقبة ساسة وأشخاصا يتبنون أفكاراً أخرى غيرهم.

وجاء في لائحة الاتهام أيضا، أن المتهم فيرنر اس، زعيم الجماعة، حاول تجنيد أفراداً بارزين في التيار اليميني لجماعته، لقدرتهم الكبيرة على التعبئة.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على المتهمين يوم 14 شباط 2020، ويقبع 11 من إجمالي 12 متهما في الحبس الاحتياطي، وهناك واحد فقط لا يوجد قيد الاحتجاز.

وعانت ألمانيا من هجمات اليمين المتطرف، ومن أكبرها خلال السنوات الأخيرة، هجوم مدينة هاناو، واغتيال سياسي ألماني مرحب باللاجئين.

related

اليمين الالماني يقتني مئات القطع من الاسلحة لاستهداف اللاجئين واشعال حرب اهلية

Date: 2019-09-28 19:56:55
اليمين الالماني يقتني مئات القطع من الاسلحة لاستهداف اللاجئين واشعال حرب اهلية

الشرطة الألمانية تداهم 26 موقعاً بعد حظر جماعة إسلامية

Date: 2021-02-25 15:17:59
الشرطة الألمانية تداهم 26 موقعاً بعد حظر جماعة إسلامية

ألمانيا تصطف مع دول أوربية في حربها ضد "الإرهاب الإسلامي"

Date: 2020-11-03 08:58:11
ألمانيا تصطف مع دول أوربية في حربها ضد "الإرهاب الإسلامي"

اعتقال لبناني متهم بسرقة كنز "لا يقدر بثمن" في ألمانيا

Date: 2020-12-17 16:35:04
اعتقال لبناني متهم بسرقة كنز "لا يقدر بثمن" في ألمانيا

ألمانيا تحظر تصدير السلاح إلى تركيا

Date: 2019-10-12 16:42:13
ألمانيا تحظر تصدير السلاح إلى تركيا

ألمانيا تعتقل دواعش خططوا لهجوم ناسف

Date: 2019-11-12 15:04:28
ألمانيا تعتقل دواعش خططوا لهجوم ناسف

ألمانيا تعتزم اتخاذ قرار بحق لاجئين

Date: 2019-08-18 14:32:34
ألمانيا تعتزم اتخاذ قرار بحق لاجئين

المانيا ترسل خطاب تهنئة لإيران بالثورة الإسلامية عن طريق الخطأ

Date: 2020-02-10 17:32:40
المانيا ترسل خطاب تهنئة لإيران بالثورة الإسلامية عن طريق الخطأ