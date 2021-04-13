ألمانيا تحاكم جماعة يمينية متطرفة خططت لإثارة حرب أهلية

شفق نيوز/ وجه الادعاء العام الألماني، يوم الثلاثاء، تهماً خطيرة لجماعة "غروبه إس" اليمينية المتطرفة التي تتبنى اتجاها نازيا معاديا للأجانب، خططت لشن هجمات مسلحة على مساجد المسلمين.

وقال الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا، إن المتهمين أرادوا قتل مسلمين وإثارة حرب أهلية.

ومثل 12 من أعضاء جماعة "غروبه إس" (المجموعة إس) اليمينية المتطرفة ومؤيديها، أمام المحكمة الإدارية العليا في مدينة شتوتغارت بجنوب ألمانيا، اليوم.

وقالت ممثلة الادعاء في مستهل المحاكمة إن المتهمين منخرطون بشكل جيد في المشهد اليميني المتطرف، وكان لديهم اتصالات وثيقة مع موردي أسلحة.

وبحسب الادعاء، يتشارك المتهمون في تبني موقف نازي معادي للأجانب، وكذلك في كراهيتهم، خاصة للمسلمين واليهود.

وأضاف الادعاء أن المتهمين يصفون من يكرهونهم دائما بـ "فضلات البشر" و"الصراصير".

وتابع الادعاء بالقول إن أعضاء هذه الجماعة يتواصلون عبر مجموعات الدردشة في تيليغرام، وكانوا يريدون الحصول على أسلحة ومهاجمة مساجد بها، كما أنهم كانوا يقومون بمراقبة ساسة وأشخاصا يتبنون أفكاراً أخرى غيرهم.

وجاء في لائحة الاتهام أيضا، أن المتهم فيرنر اس، زعيم الجماعة، حاول تجنيد أفراداً بارزين في التيار اليميني لجماعته، لقدرتهم الكبيرة على التعبئة.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على المتهمين يوم 14 شباط 2020، ويقبع 11 من إجمالي 12 متهما في الحبس الاحتياطي، وهناك واحد فقط لا يوجد قيد الاحتجاز.

وعانت ألمانيا من هجمات اليمين المتطرف، ومن أكبرها خلال السنوات الأخيرة، هجوم مدينة هاناو، واغتيال سياسي ألماني مرحب باللاجئين.