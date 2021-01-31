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ألمانيا تتوعد شركات للقاح كورونا اخفقت بإلتزاماتها

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-31T05:20:40+0000
ألمانيا تتوعد شركات للقاح كورونا اخفقت بإلتزاماتها

توعّدت الحكومة الألمانيّة، يوم الأحد، باتّخاذ إجراءات قانونيّة بحقّ المختبرات التي "لا تحترم تعهّداتها" في مجال تسليم اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 إلى الاتّحاد الأوروبي، وسط تصاعد التوتّرات بسبب تأخير من جانب شركة أسترازينيكا البريطانيّة.

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانيّة، "إذا تبيّن أنّ هناك شركات لم تحترم التزاماتها، سيتعيّن علينا اتّخاذ قرار بشأن العواقب القانونيّة".

وأضاف "لا يمكن لأيّ شركة تفضيل دولة أخرى على الاتّحاد الأوروبي".

وتصاعدت حدّة الخطاب في الأسابيع الأخيرة بين القادة الأوروبيين ومختبر أسترازينيكا البريطاني، الذي تأخّر مرارًا في تسليم جرعات لقاحه المضادّ لكوفيد-19.

ويتهم الاتّحاد الأوروبي بشكل ضمني مختبر أسترازينيكا بأنه أعطى الأفضليّة لبريطانيا في عملية تسليم اللقاحات، على حساب التزاماته التعاقدية مع بروكسل.

لكنّ الشركة البريطانيّة ليست المختبر الوحيد الذي واجه اتّهامات في هذا المجال من جانب المسؤولين الأوروبيين.

ففي الأسبوع الماضي، توعّدت إيطاليا أيضًا باتّخاذ إجراءات قانونيّة بحقّ شركة فايزر الأميركية، بسبب التأخّر في تسليم اللقاحات.

ومن المقرّر عقد اجتماع وطني الإثنين في ألمانيا بين السلطات ومصنّعي اللقاحات، لمناقشة مسألة التأخير في عمليّات التسليم.

وفرضت ألمانيا حظراً جزئياً على المسافرين الذين يدخلون البلاد من دول انتشرت فيها أنواع جديدة من فيروس كورونا على نطاق واسع بشكل خاص.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية بمطار فرانكفورت إن الدول المتأثرة بالقواعد الجديدة هي بريطانيا وإيرلندا والبرتغال وجنوب إفريقيا والبرازيل.

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