ألمانيا تتفاوض لإعادة "المجرمين السوريين" والأفغان إلى بلادهم

شفق نيوز – برلين

شدد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، يوم الخميس، على أن سوريا ما تزال تمثل تحدياً في عمليات إعادة المهاجرين إلى الوطن، مشيراً إلى وجود اتصالات جارية مع دمشق بشأن اتفاق لإعادة "المجرمين السوريين" إلى بلادهم، لكن النتائج لم تتضح بعد.

جاء ذلك في تصريحات لدوبرينت لمجلة "فوكس" الألمانية، عقب جهود سابقة من وزيرة الداخلية السابقة، ناسي فيزر، التي بدأت اتصالات مع الحكومة الانتقالية في سوريا لتهيئة سبل ترحيل اللاجئين مجدداً.

وفي سياق متصل، أعلن دوبرينت عزمه إجراء محادثات مباشرة مع حركة طالبان في أفغانستان لتسهيل ترحيل المهاجرين الأفغان، مشيراً إلى أن الحاجة لا تزال قائمة لأطراف ثالثة لإجراء هذه المحادثات، لكنه يرى أن التوصل إلى اتفاقيات مباشرة مع طالبان هو الحل الأمثل.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا لم تُجرِ أية عمليات ترحيل لأفغانستان منذ تولي طالبان السلطة عام 2021، باستثناء عملية واحدة في أغسطس/ آب 2024 نقلت خلالها 28 مداناً إلى كابل.

كما أشار دوبرينت إلى ضرورة تخفيض عدد اللاجئين المقبولين سنوياً في ألمانيا إلى أقل من 200 ألف، معتبراً أن التسجيلات الأخيرة التي تجاوزت 600 ألف طالب لجوء خلال العامين الماضيين، إضافة إلى استقبال أكثر من 1.2 مليون أوكراني، تجعل الحد الأقصى الحالي "مرتفعاً للغاية".