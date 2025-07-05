ألمانيا.. انخفاض طلبات اللجوء إلى النصف منذ مطلع 2025

شفق نيوز – برلين

تراجعت أعداد طلبات اللجوء في ألمانيا إلى حدود النصف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين عن تقدم 61 ألف و336 شخصا لأول مرة بطلب حماية في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي 2025.

وكانت صحيفة "بيلد" أول وسائل الإعلام الألمانية التي أوردت تقريراً عن تراجع عدد طلبات اللجوء، والذي بلغت نسبته نحو 50 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبدورها، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة من هذه الأرقام.

ويعزى هذا التراجع إلى الإجراءات التي اتخذتها دول البلقان للحد من الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى عمليات التفتيش الثابتة التي طبقتها برلين تدريجيا على جميع الحدود البرية لألمانيا (ألمانيا لها حدود مع تسع دول).

وثمة عامل آخر يقف وراء هذا التراجع، ويتمثل هذا العامل في تغير الوضع داخل سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

يذكر أن سوريا ظلت على مدى سنوات المصدر الرئيسي لطالبي اللجوء في ألمانيا، لكنها جاءت في النصف الأول من عام 2025 في المرتبة الثانية في قائمة الدول ذات أكبر عدد من الرعايا بين طالبي اللجوء في ألمانيا بـ15 ألف و127 طلب لجوء، بعد أفغانستان التي تصدرت القائمة بـ 15 ألف و181 طلب.

ووفقاً لبيانات الحكومة التركية، عاد أكثر من 273 ألف سوري طوعاً من تركيا إلى وطنهم وذلك في الفترة بين 9 كانون الأول/ ديسمبر ومنتصف حزيران/ يونيو الماضيين.