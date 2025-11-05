ألمانيا.. المؤبد لممرض قتل 10 مرضى "بحثاً عن الهدوء"

شفق نيوز- برلين

أصدرت محكمة مدينة آخن غربي ألمانيا، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد على ممرض لقتله عشرة مرضى ومحاولة قتل 27 آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن الممرض الذي يبلغ من العمر 44 عاماً قام بحقن مرضى في وحدة رعاية بحقن مميتة. وارتكب جرائمه بين عامي 2023 و2024 أثناء عمله في مستشفى بمدينة فورسلن (شمال الراين - وستفاليا).

ووفقاً للائحة الاتهام، فقد كان القاتل "يبحث عن الهدوء والسكينة" خلال مناوبته الليلية.

وألقي القبض على الرجل في تموز/ يوليو 2024، في البداية للاشتباه في شروعه في القتل في 11 قضية. إلا أن تفاصيل جديدة ظهرت خلال التحقيق في منتصف شباط/ فبراير الماضي.

واتهمه مكتب المدعي العام في آخن بخمس جرائم قتل و25 محاولة قتل. إلا أن التحقيق لم ينته عند هذا الحد، حيث وجهت إليه تهماً إضافية لاحقاً.