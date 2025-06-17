ألمانيا.. العثور على جثة مهاجرة مصرية واعتقال الزوج

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام ألمانية، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة مهاجرة مصرية بعد اختفائها قبل أكثر من سبعة أشهر، فيما ألقت الشرطة القبض على زوجها للاشتباه بأنه قتلها.

وذكرت موقع "DW عربية" الألماني، أنه منذ شهور يتواصل البحث والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفاء امرأة مصرية بشكل غامض.

والآن أعلنت السلطات بجنوب البلاد العثور على جثة "إيمان م. ح." التي اختفت خريف العام الماضي وألقت الشرطة القبض على الزوج.

وكانت المصرية "إيمان م.ح." تعيش مع زوجها وأطفالها الثلاثة في مدينة باد آيبلينغ بولاية بافاريا، لكنها خرجت من مسكنها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ولم تعد حتى عثر على بقايا جثتها.

وبعد شهور من البحث المكثف من فريق للتحقيقات بمدينة روزنهايم بولاية بافاريا، كشفت الشرطة في أيار/ مايو الماضي عن بيانات المرأة المفقودة وطلبت ممن لديه أي معلومة، المساعدة في عملية البحث.

ووفقاً لصحيفة "ميركور"، فقد تلقت الشرطة بلاغاً بوجود دراجة أطفال في إحدى الغابات، ما عزز من شبهة وجود طفل مفقود في المنطقة، وعليه قامت السلطات بعملية بحث مكثفة انتهت بالعثور على جثة امرأة تبين أنها تعود للمرأة المختفية والتي كانت تعيش بمدينة باد آيبلينغ.

وأضافت مصادر الشرطة: "تم نقل بقايا الجثة في نفس اليوم إلى مدينة ميونيخ لبحثها في معهد الطب الشرعي"؛ ليخرج بعد ذلك تأكيد هوية الجثة وأنها للمواطنة المصرية المختفية منذ خريف العام الماضي.

ووفقاً لمصادر الشرطة فإن العثور على "أدلة على استخدام العنف" أدت إلى إصدار أمر اعتقال بحق زوج إيمان البالغ من العمر 43 عاماً والذي قالت السلطات إن هناك "شكوكاً قوية" حول تورطه في الجريمة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ميركور" البافارية؛ فقد تم إلقاء القبض على الزوج وهو مصري الجنسية، وعرضه على قاضي التحقيقات.

وبعد اختفاء إيمان المفاجئ بدأت أسرتها في مصر رحلة طويلة من البحث وطرحت العديد من علامات الاستفهام حول دور الزوج، إذ قالت شقيقتها إنها تعتزم مقاضاته بسبب إهماله لزوجته وتعنيفها كما اتهمته بتجاهل الإبلاغ عن غيابها المفاجئ وترك ثلاثة أطفال أصغرهم لم يبلغ عامه الأول.

وانتقل الجدل أيضاً إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي شارك فيها بعض المقربين من المرأة المختفية بمعلومات حول وجود خلافات متكررة سابقة بين الزوجين.

من جهتها، قالت السلطات الألمانية إن التحقيقات الآن جارية لمعرفة ملابسات الواقعة بالكامل.