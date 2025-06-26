ألمانيا.. الشرطة تقتل لاجئاً طعن أحد أفرادها بسكين

شفق نيوز - ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الخميس، مقتل أفغاني بعد أن هاجم بسكين عناصر شرطة كانوا يحاولون توقيفه وأصاب أحدهم بجروح خطيرة في بلدة فانغين بجنوب شرق شتوتغارت.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم تطويق المنطقة حول موقع الجريمة. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن القتيل أفغاني الجنسية، كان قد سعى للجوء في ألمانيا.

ووقع الحادث عندما حاول رجال الشرطة القبض على الرجل بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه لقضاء عقوبة بتهمة الاعتداء.

وقالت الشرطة ومدعون في بيان مشترك: "خلال العملية، سحب الرجل فجأة سكيناً وهاجم الشرطيان من دون سابق إنذار".

وأضاف البيان أن الرجل أصيب بعدة طلقات نارية، ورغم ذلك واصل مقاومة الاعتقال.

وقضى الأفغاني في المكان رغم محاولات لإنقاذه، وفق البيان.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه لا يوجد خطر على المواطنين، فيما باشرت السلطات تحقيقاً في مسألة استخدام الشرطة سلاحاً نارياً.

وذكرت شرطة المدينة أنه "بعد هجوم بسكين، قُتل طالب لجوء أفغاني برصاص الشرطة.. أصيب ضابط شرطة بجروح بالغة في الهجوم. نتمنى لزميلنا الشفاء العاجل والكامل".

وتعتبر الشرطة الهجوم بالسكين على الضابط شروعاً في القتل، فيما أعلنت النيابة العامة في مدينة بيليفيلد أنها تحقق في ظروف العملية وإطلاق النار الذي تم خلالها.