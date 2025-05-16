ألمانيا.. اعتقال وإصابة العشرات بينهم رجال شرطة بتظاهرة مؤيدة لفلسطين

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الجمعة، عن اعتقال وإصابة العشرات من المدنيين وعناصر الشرطة جراء تظاهرة مؤيدة لفلسطين تحولت إلى اشتباكات عنيفة.

وذكر موقع "دويتشه فيليه عربية" الألماني، أن عدداً من الأشخاص أصيبوا في اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وأفراد الشرطة خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الالمانية برلين في ذكرى "النكبة".

وقالت الشرطة عبر موقع "أكس" صباح اليوم الجمعة، إن المتظاهرين قاموا بجذب وسحل أحد رجال الشرطة مما استدعى نقله إلى المستشفى، مضيفة أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 50 شخصاً.

وبحسب الشرطة، تظاهر نحو 1100 شخص في حي كرويتسبرغ ببرلين مساء أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم الشرطة، فلوريان نات، إن "الحشد مارس أعمال عنف كبيرة" ضد أفراد الشرطة، مشيراً إلى أنه كان هناك رشق بالزجاجات والحجارة.

وأكدت الشرطة القيام بالفعل بـ"اعتقالات فردية، بما في ذلك بسبب إهانات واعتداء جسدي ورفع شعارات محظورة"، مضيفة أن المشاركين حاولوا تنظيم مسيرة، رغم أنه كان مقرراً فقط عمل تظاهرة واقفة.

وبحسب البيانات، أصيب إجمالاً عشرة من أفراد الشرطة، كما أصيب متظاهرون.

وقامت إدارة الإطفاء في برلين بتقديم الرعاية للمتظاهرين المصابين ونقلهم إلى مستشفيات. ولم يدل نات ببيانات عن عدد المتظاهرين المصابين.

بالمقابل نشر نشطاء وصحفيون فيديوهات على مواقع التواصل اتهموا فيها شرطة برلين بقمع المتظاهرين بعنف شديد.

موضحين أنه تم اعتقال عدد من المتضامنين "بطريقة وحشية، وسط حصار أمني خانق، ومنع للتظاهرة" من التحرك على حد قولهم.

وتجري الشرطة تحقيقات في اتهامات تشمل الإيذاء الجسدي الخطير، والإخلال بالسلم العام، والاعتداء والمقاومة ضد سلطات إنفاذ القانون. وفرقت الشرطة التظاهرة بعد الاشتباكات العنيفة. وتعتزم السلطات تقديم مزيد من التفاصيل حول العملية في وقت لاحق اليوم.

وأدان عمدة برلين، كاي فيغنر، الاعتداء على قوات الأمن، وقال "الاعتداء على أفراد شرطة برلين خلال تظاهرة في كرويتسبرغ ليس إلا عمل عنف وحشي وجبان. كل من يهاجم قوات الأمن يهاجم دولتنا الدستورية، وبالتالي يهاجمنا جميعنا".