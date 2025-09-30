ألمانيا: اعتقال "قائد ميليشيا" سوري بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية

شفق نيوز- برلين

أعلن الادعاء العام الألماني، يوم الثلاثاء، اعتقال مواطن سوري، مشتبه بأنه قاد "ميليشيا" تابعة للنظام السوري السابق، وذلك في عملية أمنية تمت بالتعاون بين شرطة العاصمة برلين ومكتب الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه.

ويواجه المشتبه به، الذي يُرمز إليه باسم "أنور س."، تهماً خطيرة تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها التعذيب والقتل والحرمان من الحرية، بحسب ما أعلن الادعاء العام.

ووفقاً للادعاء، يُشتبه في أن أنور س. شارك في هجمات عنيفة على مدنيين في مدينة حلب شمال سوريا في ثماني مناسبات يوم الجمعة، وذلك بين نيسان/ أبريل وتشرين الثاني/ نوفمبر 2011، في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية السورية.

ويُنسب لأفراد "الميليشيا"، المعروفة في الإعلام السوري المعارض للأسد باسم "الشبيحة"، استخدام عصا معدنية وأنابيب حديدية وأجهزة صعق كهربائي في الاعتداءات، التي وقعت غالباً بعد صلاة الجمعة، بزعم تفريق الاحتجاجات أو منعها.

وفي إحدى الحوادث التي وقعت أمام مسجد، تسبب الاعتداء في إصابة متظاهر بجروح بالغة أدت إلى وفاته لاحقاً، كما قام أفراد "الميليشيا" بتسليم بعض المتظاهرين إلى الشرطة أو أجهزة الاستخبارات، حيث تعرضوا هناك لسوء معاملة قاسية وإهانات، بحسب ما أفاد به الادعاء العام.

ومن المقرر أن يُنقل أنور س. يوم غد الأربعاء إلى مدينة كارلسروه، حيث سيُعرض على قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا، الذي سيقرر ما إذا كان سيتم حبسه احتياطياً على خلفية التهم الموجهة إليه.