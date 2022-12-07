ألمانيا.. اعتقالات في 11 ولاية بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الألمانية، يوم الأربعاء، تنفيذ "عملية كبرى لمكافحة الإرهاب"، وصدور أوامر باعتقال 25 مشتبها بانتمائهم لتنظيم "حركة مواطني الرايخ"، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة واستهداف مؤسسات الدولة.

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، إن "المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية".

بدورها قالت متحدثة باسم الادعاء العام الألماني، إن "السلطات شنت الحملة في 11 ولاية ألمانية"، من دون الإعلان بعد عن مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن أعضاء "مواطني الرايخ" لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ويصرون على أن "الإمبراطورية الألمانية" ما تزال قائمة.