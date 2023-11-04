للأسبوع الرابع.. علم فلسطين يرفرف في شوارع أوروبا

شفق نيوز / تواصلت مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني في مدن أوروبية عديدة، حيث خرجت حشود من المتظاهرين للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ونظم المتضامنون فعاليات مختلفة، طالبوا من خلالها حكوماتهم بوقف دعمها وتسليحها لإسرائيل وبحماية المدنيين في غزة، في حين اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين في لندن.

هولندا

أغلق محتجون محطة القطارات في مدينة روتردام، ونددوا بما سموه تواطؤ الحكومة الهولندية مع إسرائيل في انتهاكاتها بقطاع غزة.

بريطانيا

اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين بعدما افترشوا الأرض في محطة قطارات كينغز كروس بالعاصمة لندن، للمطالبة بوقف إطلاق النار والتنديد بموقف الحكومة المؤيد لإسرائيل.

النمسا

شهدت العاصمة فيينا وقفة للتضامن مع غزة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالحرب الإسرائيلية.

ألمانيا

خرجت مظاهرة في مدينة فرانكفورت للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف المجازر بحق الأطفال والنساء.

إسبانيا

خرجت مسيرة في مدينة أليكانتي للمطالبة بوقف الحرب على غزة، وألقيت خلالها كلمات للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالمجازر التي يتعرض لها.

السويد

نظمت وقفة تضامنية في مدينة مالمو للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية، وأوقد المشاركون شموعا على شكل كلمة غزة ورفعوا الأعلام الفلسطينية.

كما نظمت وقفة مماثلة في مدينة هلسنبوري، حيث أوقدت الشموع، ووضع المشاركون نعوشا ترمز للشهداء في غزة، وصورا لآثار القصف الإسرائيلي.

الدانمارك

شهدت العاصمة كوبنهاغن مظاهرات ومسيرات عدة خلال يوم واحد للمطالبة بوقف المجازر بحق أهالي غزة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.