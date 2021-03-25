لليوم الرابع.. الحكومة السورية تغلق ثلاثة معابر تربطها بالإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أغلقت الحكومة السورية ثلاثة معابر تربط مناطق سيطرتها مع الإدارة الذاتية في الرقة ومنبج والطبقة شمال شرقي البلاد منذ 22 آذار الجاري.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، يوم الخميس، إن "الحكومة السورية أغلقت المعابر أمام الحركة التجارية وحركة المدنيين لليوم الرابع على التوالي".

وأضح المصدر أن "الحكومة السورية استثنت الطلاب والموظفين والمرضى من قرار منع العبور مع ضرورة إبراز الوثائق والثبوتيات بالنسبة للطلاب والموظفين وتقرير طبي مصدق من نقابة الأطباء التابعة للحكومة السورية بالنسبة للمرضى".

وتسبب إغلاق المعابر بارتفاع كبير في أسعار بعض المواد الغذائية والخضار والفواكه في مناطق الإدارة الذاتية التي تستورد معظم أنواع الخضار والفواكه من مناطق الداخل و الساحل السوري.

وقال مصدر مقرب من الحكومة السورية لوكالة شفق نيوز أن "قرار الإغلاق يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لتحسين قيمة الليرة السورية منها منع تهريب العملات الأجنبية وإدخال الأجهزة الخليوية الى مناطق سيطرة الحكومة السورية".

فيما أشار مصدر أمني إلى أن "خلاف بين القوات الروسية والحكومة السورية حول دور إيران في الاشراف على شحنات النفط القادمة من مناطق سيطرة الإدارة الذاتية تسبب بإغلاق المعابر بشكل مؤقت".

ويشهد طرفي معبر منبج تجمع عشرات الشاحنات المحملة بالخضار والبضائع مع استمرار إغلاق المعبر من قبل الحكومة السورية فيما لم يتمكن مئات المدنيين من السفر الى مناطق الداخل السوري.

وتربط مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع مناطق سيطرة الحكومية ثلاثة معابر رئيسة، هي معبر التايهة في منبج ومعبر الطبقة ومعبر العكيرشي في الرقة.