لليوم الثاني على التوالي.. "الفوضى" تخيّم على حركة السفر في أوروبا

شفق نيوز- متابعة

اضطرت عدة دول أوروبية، ولليوم الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، لإلغاء رحلات جوية وتأخير مواعيد القطارات وإغلاق الطرق تحسّباً لزيادة حدة الموجة الباردة في أنحاء القارة خلال الأيام المقبلة، حيث يتوقّع أن يتساقط المزيد من الثلوج الكثيفة بعد أيام من اضطراب حركة السفر.

ففي هولندا، طلبت السلطات من السكان البقاء في منازلهم قدر الإمكان ليوم غد الأربعاء، مع توقّع هبوب عاصفة ثلجية جديدة الليلة.

وفي مطار سخيبول بأمستردام، وبعد إلغاء مئات الرحلات اليوم، طلبت السلطات من المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم البقاء بعيداً عن المطار لمنع الازدحام.

وقالت المتحدثة باسم شركة الطيران الهولندية "كي. إل. إم"، أنويسكا أسبيسلاج، "‌لم نشهد مثل ⁠هذه الظروف الجوية القاسية منذ سنوات"، حيث أدى ‌الطقس الشتوي إلى شل حركة المرور في أحد ⁠مراكز العبور الرئيسية في أوروبا لليوم الخامس.

وأكدت الشركة أنها ألغت 600 رحلة في مطار سخيبول، ليوم غد الأربعاء، مع استمرار معاناتها من مشاكل ناجمة عن برودة الطقس وتساقط الثلوج، وأضافت أنها تقدم رحلات بديلة حيثما أمكن وتبذل قصارى جهدها لمساعدة المسافرين، لكنها "تتلقى سيلاً من الاستفسارات".

وعلّقت السلطات كل خدمات السكك الحديدية المحلية في هولندا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أدى عطل ‌في أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى ‌تفاقم الاضطرابات في شبكة السكك الحديدية بالبلاد.

وبدأت القطارات تعمل في بعض المناطق بعد الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، لكن المشاكل استمرت في المنطقة المحيطة بأمستردام، وهي وجهة سياحية شهيرة.

بينما قال وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو إن أوامر صدرت لشركات الطيران لإلغاء ما لا يقل عن 40% من الرحلات الجوية في مطار شارل ديجول ‌الرئيسي في باريس صباح الغد، وربع الرحلات الجوية في مطار أورلي الأصغر.

ورجّح الوزير الفرنسي أن تتعطّل وسائل ‌النقل العام في باريس أيضاً بسبب الجليد.

وأصبحت الطرق في فرنسا سالكة تدريجياً بعد أن تسببت الثلوج في وقوع حوادث خطيرة في أنحاء البلاد، ما أدى إلى ‌وفاة خمسة أشخاص على الأقل، وفقاً لقناة "بي. أف. أم. تي. في".

وبلغت الاختناقات المرورية اليوم الثلاثاء في منطقة باريس رقماً قياسياً.

وكانت حركة السفر في بريطانيا وفرنسا وهولندا، تعطّلت منذ يوم أمس الاثنين، حيث أغلقت الطرق وعُلقت الرحلات الجوية وألغيت سير القطارات، بسبب موجة من البرد القارس.