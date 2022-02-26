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لليوم الثاني تواليا.. تظاهرات داخل روسيا للتنديد بغزو اوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-26T06:11:39+0000
لليوم الثاني تواليا.. تظاهرات داخل روسيا للتنديد بغزو اوكرانيا

شفق نيوز/ استمرت المظاهرات الرافضة لغزو أوكرانيا في عدد من المدن الروسية لليوم الثاني على التوالي، فقد تجمع عدة مئات من الأشخاص بشكل عفوي في وسط سانت بطرسبرغ، مرددين هتافات "لا للحرب!".

وهاجمت الشرطة الروسية المظاهرات واعتقلت نحو 437 شخصا في 26 مدينة روسية، بما في ذلك 226 في موسكو و130 في سانت بطرسبرغ، بحسب منظمة OVD-Info الحقوقية، التي تتعقب الاعتقالات السياسية. 

كما احتجزت الشرطة في موسكو أشخاصًا عشوائيين كانوا يمرون بالقرب منها، وفقًا لتقارير إعلامية.

وبدت المسيرات التي انطلقت ليلة الجمعة أصغر مما كانت عليه يوم الخميس عندما نزل الآلاف إلى الشوارع في أنحاء روسيا، بحسب موقع "صوت أميركا".

كما تسعى الحكومة الروسية للانتقام من الصحفيين والفنانين الذين وجهوا انتقادات شديدة بسبب العدوان على أوكرانيا.

وقالت يلينا تشيرنينكو، الصحفية بصحيفة كوميرسانت اليومية، إنها طُردت من تجمع وزارة الخارجية بسبب خطاب مفتوح يدين الهجوم على أوكرانيا وقع عليه ما يقرب من 300 مراسل. 

وألغت القناة الأولى الروسية برنامجا كان سيستضيف الممثل الكوميدي الشهير إيفان أورغانت، الذي ندد بالغزو، بدعوى "استبدال البرامج الترفيهية بالأخبار بسبب الوضع الراهن".

وأعلنت وكالة الاتصالات الحكومية الروسية ومراقبة الإنترنت عن "قيود جزئية" على الوصول إلى فيسبوك ردًا على المنصة التي تحد من حسابات العديد من وسائل الإعلام المدعومة من الكرملين. 

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