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لليوم الثالث.. معارك طاحنة بين الكورد وداعش في محيط سجن غويران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-22T11:56:09+0000
لليوم الثالث.. معارك طاحنة بين الكورد وداعش في محيط سجن غويران

شفق نيوز / لليوم الثالث على التوالي، تستمر المعارك بين مقاتلين من تنظيم داعش والقوات الكوردية في شمال شرق سوريا، منذ الهجوم الذي شنه التنظيم على سجن غويران في الحسكة، وأسفر عن سقوط أكثر من سبعين قتيلاً حتى الآن.

وأكّد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن الاشتباكات أدت إلى مقتل 28 عنصرا من القوات الأمنية الكوردية، و45 مقاتلاً من عناصر داعش، إضافة إلى 5 مدنيين، منذ بدء الهجوم على سجن غويران.

وتحاول القوات الكوردية احتواء هذا الهجوم الذي يعد أكبر هجوم يشنه تنظيم داعش منذ دحره في سوريا في آذار/مارس 2019.

وتصدّت قوات سوريا الديموقراطية وعمادها مقاتلون كورد، للعملية، فيما تدور اشتباكات بين الطرفين أوقعت قتلى وجرحى، وتمكّن عشرات الأسرى إثرها من الفرار.

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