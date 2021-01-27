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لليوم الثالث.. المحتجون يقطعون الطرقات في لبنان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-27T16:41:54+0000
لليوم الثالث.. المحتجون يقطعون الطرقات في لبنان

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام لبنانية، يوم الاربعاء، باستمرار قطع الطرقات في مناطق متفرقة من البلاد سيما مدينة طرابلس  احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وذكرت تقارير صحفية، إنه ولليوم الثالث على التوالي، ما يزال قطع الطرقات مستمراً احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وأشارت إلى أن مئات المتظاهرين خرقوا إجراءات الإقفال التام التي تهدف إلى الحد من إنتشار فيروس كورونا، ويجوبون شوارع مدينة طرابلس شمال لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وكان المتظاهرون قطعوا يوم أمس عدد من الطرقات الرئيسية بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضاً للإقفال الشامل الموجه لكبح جائحة كورونا.

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