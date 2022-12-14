للمرة الأولى منذ التسعينيات.. روسيا تقرض إيران 6 ملايين دولار

شفق نيوز/ أظهرت بيانات البنك الدولي، أن روسيا قدمت وللمرة الأولى منذ نحو 30 عاماً، قرضًا لإيران، بلغ بنهاية العام الماضي 6 ملايين دولار.

ووفقاً لتحليلات وكالة "سبوتنيك" الروسية لهذه البيانات، اليوم الأربعاء، فإنه، للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، ظهرت إيران، بنهاية العام الماضي، على قائمة المقترضين من روسيا، بمبلغ 6 ملايين دولار.

وكانت المرة الأخيرة، التي اقترضت فيها إيران من روسيا، عام 1992؛ وبلغ حجم الدين 251.3 ألف دولار.