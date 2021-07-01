للمرة الأولى في دول الخليج .. رفع علم المثليين على سفارات غربية

رفعت السفارتان الأميركية والبريطانية لدى الإمارات لأول مرة في تاريخهما راية قوس قزح التي ترمز لمجتمع المثليين، إلى جانب أعلامها الوطنية، هذا الأسبوع، احتفالا بشهر "الفخر".

وغردت السفارة الأميركية في أبوظبي بصورة تظهر رفع علم قوس قزح بجانب علمها الوطني، وأرفقتها بعبارة: "البعثة الأميركية تظهر دعمها لكرامة جميع الناس والمساواة".

من جهتها، غردت السفارة البريطانية بصورة لعلم المثليين وهو يرفرف بجانب العلم الوطني، وأرفقت السفارة الصورة بتعليق يقول: "نرفع علم قوس قزح للتأكيد على فخرنا بتنوع المملكة المتحدة وقيمنا للمساواة والاندماج والحرية".