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"للمرة الأولى".. زعيم كوريا الشمالية يعين امرأة لمنصب وزير الخارجية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-11T05:22:25+0000
"للمرة الأولى".. زعيم كوريا الشمالية يعين امرأة لمنصب وزير الخارجية

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية عين للمرة الأولى "امرأة" لتولي منصب وزير الخارجية.

وعينت النائبة السابقة لوزير الخارجية "تشوي سون هوي" وزيرة لخارجية كوريا الشمالية خلال اجتماع للحزب الحاكم برئاسة الزعيم "كيم جونغ أون" وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وهي تحل محل "ري سون غوون" المسؤول العسكري السابق المتشدد الذي قاد المفاوضات مع كوريا الجنوبية.

و"تشوي" دبلوماسية تجيد اللغة الإنكليزية وكانت مستشارة مقربة من "كيم" خلال المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ورافقت الزعيم الكوري الشمالي في اجتماعات القمة مع الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".

وكانت "تشوي" عقدت جلسة أسئلة وأجوبة نادرة مع صحافيين خلال الليلة التي شهدت انهيار قمة هانوي بين الزعيمين في فبراير 2019 ومن ثم أنحت باللائمة على واشنطن وقالت "أعتقد أن الولايات المتحدة فوتت فرصة ذهبية برفضها مقترحاتنا".

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