للمرة الأولى.. تايوان تطلق النار على طائرة صينية اخترقت مجالها الجوي

شفق نيوز/ أطلق الجيش التايواني طلقات تحذيرية استهدفت طائرة صينية من دون طيار بعد ساعات من إعلان رئيسة الدولة أنها قد تتخذ "إجراءات مضادة قوية" إذا لزم الأمر.

وقال متحدث عسكري، الثلاثاء، إن الطلقات التحذيرية أطلقت بعد أن حلقت الطائرة في سماء جزيرة صغيرة تسيطر عليها تايوان بالقرب من الساحل الصيني.

وقال المتحدث إن الطائرة عادت إلى الصين بعد الطلقات.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق طلقات تحذيرية في حادث من هذا النوع، وفق ما أوردت "الغارديان".

وقالت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، الثلاثاء إن بلادها ستلتزم بضبط النفس في مواجهة ما وصفته بالاستفزازات الصينية، لكنها قد تتخذ "إجراءات مضادة قوية" إذا لزم الأمر.

وأشادت تساي، أثناء زيارته لقاعدة جوية وبحرية على جزر بنغهو في مضيق تايوان، بالقوات المسلحة لجهودها لحماية تايوان ودانت بكين على خلفية تدريباتها العسكرية الأخيرة.

وأجرت الصين، التي تدعي أن تايوان ضمن أراضيها، تدريبات عسكرية حول الجزيرة هذا الشهر في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

وقالت تساي لضباط البحرية: "أريد أن أخبر الجميع أنه كلما زاد استفزاز العدو ، يجب أن نكون أكثر هدوءًا".

وتابعت: "لن نثير الخلافات، وسنمارس ضبط النفس، لكن هذا لا يعني أننا لن نواجه".

وقالت إنها أمرت وزارة الدفاع باتخاذ "إجراءات مضادة ضرورية وقوية" للدفاع عن المجال الجوي لتايوان، بحسب ما نقلت "الغارديان".