للمرة العاشرة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

شفق نيوز/ فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، للمرة العاشرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد .

ورفع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العاشرة التي انعقدت اليوم الخميس، دون تحديد جلسة جديدة.

وقال بري لدى مغادرته الجلسة: "كل عام وانتم بخير، وكل عيد ميلاد وانتم بخير".

وفشل المجلس النيابي، في جلسته العاشرة من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد فقدان النصاب في الدورة الثانية.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد جاءت نتيجة التصويت على الشكل التالي: ميشال معوض: 38 صوتاً، ورقة بيضاء: 37 ورقة، عصام خليفة: 8 أصوات، صلاح حنين: صوتان، ميلاد ابو ملهب: صوت واحد، زياد بارود: صوتان، لبنان الجديد: 6 أصوات، الميثاق: 9 أصوات، التوافق: صوت واحد، شفيق مرعي: صوت.

وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، خلال الجلسة: "لا يمكن ذل البلد والناس أكثر من ذلك".