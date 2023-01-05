للمرة السادسة.. النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس للمجلس

شفق نيوز/ قرر مجلس النواب الأمريكي، بعد 3 محاولات فاشلة في يوم واحد لانتخاب رئيس له، تأجيل التصويت حتى ظهر اليوم الخميس.

وتمت الموافقة على اقتراح تأجيل التصويت من قبل 216 عضوا من الحزب الجمهوري، بينما رفض الاقتراح 214 عضوا في مجلس النواب غالبيتهم من الديمقراطيين.

ولأول مرة منذ 100 عام، فشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس له، وذلك بعد 6 محاولات خلال يومين، كل ذلك انتهى دون جدوى بسبب المعارضة الداخلية الحزبية لزعيم الفصيل الجمهوري كيفين مكارثي.

وكان مكارثي قد دعا في السابق إلى استمرار المشاورات وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل وسط.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل انتخاب رئيس مجلس النواب، لا يمكن لأعضاء الكونغرس أداء القسم وبدء النشاط التشريعي.

ويمثل هذا الوضع المرة الأولى منذ قرن من الزمان التي يفشل فيها مجلس النواب في انتخاب رئيس من المرة الأولى.

وسيعاود المجلس الانعقاد في الساعة 8:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1:00 صباحا بتوقيت غرينتش يوم الخميس)، في اختيار رئيس في الاقتراع الأول".

ولايمكن أن يؤدي المشرعون في مجلس النواب اليمين الدستورية رسميا حتى يتم انتخاب رئيس للبرلمان.

وبدأت عمليات الاقتراع لانتخاب رئيس يوم الثلاثاء خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب للكونغرس الجديد.

وأجرى مجلس النواب ثلاثة اقتراعات فاشلة يوم الثلاثاء وثلاثة أخرى يوم الأربعاء قبل أن يرفع الجلسة للاستراحة.

وحال عدد من المشرعين الجمهوريين المحافظين دون حصول الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي على 218 صوتا اللازمة ليصبح رئيس مجلس النواب، وذلك بعد تصويتين مختلفين اليوم.

في المقابل، رُشح عضو الكونغرس الجمهوري تشيب روي بايرون دونالدز ليكون رئيس المجلس، بعدما حصل على ما لا يقل عن اثني عشر صوتا داعمًا له.

وأجريت في نوفمبر/تشرين الثاني، في الولايات المتحدة انتخابات الكونغرس النصفية.

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، أعرب عن ثقته في عودة مجلس النواب تحت سيطرة حزبه بعد نتائج الانتخابات.