للمرة السابعة.. لبنان يفشل في اختيار رئيس للبلاد والخميس المقبل جولة جديدة

شفق نيوز/ فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، وللمرة السابعة تواليا بانتخاب رئيس للجمهورية بديلا عن المنتهية ولايته ميشال عون.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية فقد عقد مجلس النواب اللبناني جلسته السابعة على أمل اختيار رئيس جديد للبلاد وجاءت نتائج التصويت للنواب المقترعين كالآتي : ميشال معوض (42)، أوراق بيضاء (50) ، عصام خليفة (6)، زياد بارود (2)، أسماء أخرى (1)، أوراق ملغاة (9)".

وقد أعلنت رئاسة المجلس تأجيل الجلسة الى يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وتدخل لبنان فراغا دستوريا بمغادرة الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون قصر الرئاسة (بعبدا)، في 30 تشرين الأول 2022، بعد عهد استمر ست سنوات من دون تحديد بديل طول الجلسات السبعة الماضية.