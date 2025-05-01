للمرة السابعة.. الجيش الهندي يتهم باكستان بانتهاك وقف النار

شفق نيوز/ اتهمت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الخميس، الجيش الباكستاني بانتهاك وقف إطلاق النار مجددًا على طول خط المراقبة في وادي كشمير، مشيرة إلى أن هذا الانتهاك هو السابع على التوالي.

وقال متحدث باسم الوزارة، إنه "في ليلة 30 أبريل/نيسان إلى 1 مايو/أيار، أطلقت مواقع الجيش الباكستاني نيران أسلحة خفيفة دون مبرر عبر خط المراقبة مقابل كوبوارا وأوري وأخنور في إقليم جامو وكشمير، ورد الجيش الهندي على إطلاق النار".

وعشية ذلك، نقلت وكالة أنباء "ANI" عن مصادر قولها إن مسؤولي وزارتي الدفاع في الهند وباكستان ناقشوا انتهاكات وقف إطلاق النار، حيث حذرت الهند نظيرتها الباكستانية من الانتهاكات غير المبررة على طول خط السيطرة.

وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد هجوم إرهابي وقع قرب بلدة باهالجام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل/نيسان، عندما أطلق عدد من المسلحين النار على سياح في وادي بايساران، أحد المقاصد السياحية الشهيرة.

وأعلنت جماعة "جبهة المقاومة"، المرتبطة بالمنظمة الإرهابية "لشكر طيبة"، مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي.

ويشهد إقليم كشمير حالة من الاحتقان الأمني والسياسي المتصاعد منذ عقود، في ظل مطالبات بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بدعم جماعات مسلحة في المنطقة.

وكان الإقليم قد شهد هجمات مماثلة في السنوات الماضية، أبرزها في يونيو/حزيران 2024، حين قُتل 9 أشخاص وجُرح العشرات بهجوم استهدف حافلة تقل حجاجًا هندوسًا.