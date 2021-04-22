للمرة الرابعة خلال أسبوع.. القوات الأمريكية تسيّر دورية لها في ديرك

شفق نيوز/ سيّرت القوات الأمريكية يوم الخميس، دورية عسكرية في ريف مدينة ديرك الجنوبي، أقصى شمال وشرقي سوريا.

وقال مصدر محلي من قرية " تبكي " لوكالة شفق نيوز؛ إن "دورية أمريكية وصلت اليوم إلى القرية، حيث تتواجد فيها محطة نفطية".

وأضاف المصدر؛ أن الدورية تجولت في قرى ديرك الجنوبية ذات الأغلبية الكوردية ، حيث الآبار النفطية قبل أن تعود أدراجها إلى قاعدتها في رميلان.

وأشار إلى أن الدورية تألفت من أربع مدرعات برادلي، برفقة حوامتين (هليكوبتر) تؤمنان الغطاء الجوي لها.

ولفت المصدر؛ إلى أن هذه الدورية تعد الرابعة خلال هذا الأسبوع حيث تقوم القوات الامريكية بتسيير دورياتها في ريفي ديرك الشمالي والجنوبي.