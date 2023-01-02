للمرة الثانية في شهر.. زلزال قوي يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.4 ريختر ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت الهيئة إلى، أن الزلزال وقع على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي منطقة ريو دل بولاية كاليفورنيا الأمريكية وعلى عمق 27.8 كيلومتر، وهي منطقة لا تزال تتعافى من آثار زلزال قوي وقع الشهر الماضي.

وكانت المنطقة ذاتها، الواقعة في مقاطعة هامبولت، تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجة في 20 ديسمبر/كانون الأول، مما أدى لتدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.

ووقع الزلزال في تمام الساعة (18.35 بتوقيت غرينتش 21:35 بتوقيت بغداد).

ولم ترد المعلومات عن أي ضحايا أو أضرار مادية بعد.