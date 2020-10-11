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للمرة الثانية في أسبوع.. ترامب ينتهك قواعد "تويتر" بشأن كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-11T19:24:02+0000
للمرة الثانية في أسبوع.. ترامب ينتهك قواعد "تويتر" بشأن كورونا

شفق نيوز/ وسمت شركة "تويتر"، اليوم الأحد، تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أنه محصن ضد فيروس كورونا، معتبرة أنه انتهك قواعد الشركة بنشر معلومات مضللة وربما ضارة تتعلق بالوباء.

وأشارت الشركة إلى أن ترامب نشر تغريدة كتب فيها: "أطباء البيت الأبيض أعلنوا أمس قرارا نهائيا بشأن الفيروس.. وهذا يعني أنه لا يمكن أن أكون ناقلا أو مستقبلا للفيروس

".






وليست هذه المرة الأولى التي تسم فيها الشركة تغريدات للرئيس الأمريكي، حيث وجهت تحذيرا له على تغريدة أخرى نشرها الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب حينها: "موسم الإنفلونزا على الأبواب! كثيرون يموتون بسبب الإنفلونزا كل عام، في بعض الأحيان أكثر من 100 ألف، على الرغم من توفر اللقاح.


هل ستغلقون بلادنا؟ لا، تعلمنا كيف نتعايش مع الإنفلونزا تماما كما نتعلم التعايش مع كوفيد، الذي يكون لدى معظم السكان أقل فتكا بكثير.




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