للمرة الثانية خلال ساعات.. صاروخ يمني فرط صوتي يصيب هدفاً عسكرياً إسرائيلياً

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، يوم الأربعاء، قصف هدف عسكري إسرائيلي بصاروخ فرص صوتي، في ثاني استهداف خلال ساعات.

وذكر بيان للجماعة، "استهدفتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2"، مبينة أن "العملية حققت أهدافَها بنجاح".

ومساء امس الثلاثاء، أعلنت الجماعة استهداف هدف عسكري إسرائيل في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2.