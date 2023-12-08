للمرة الثانية خلال ساعات.. "الفصائل العراقية" تستهدف قاعدة "خراب الجير" الامريكية بسوريا

شفق نيوز/ استهدفت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الجمعة، وللمرة الثانية خلال ساعات قاعدة "خراب الجير" الامريكية بسوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "قاعدة خراب الجير الامريكية الواقعة بريف رميلان شمال شرقي الحسكة، استهدفت بـ 3 صواريخ على الأقل، بالتوازي مع محاولة المضادات الأرضية في القاعدة الأمريكية التصدي لأهداف في سماء المنطقة".

وتعرض مطار خراب الجير الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية، ظهر اليوم، للقصف بصواريخ مصدرها المجموعات المدعومة من إيران، حيث سقطت إحدى الصواريخ في ساحة المطار، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وفق المرصد.

يشار إلى أن المطار حولته القوات الأمريكية لمطار شحن لطائراتها وقاعدة عسكرية لها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول، 50 هجوما على قواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي:

— 11 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 9 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—9 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 10 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 7 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة

— 1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة