للمرة الثانية.. أحمدي نجاد يخالف أوامر خامنئي ويدخل سباق الانتخابات

شفق نيوز / قدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، يوم الأربعاء، ترشيحه لانتخابات الرئاسة القادمة المقرر إجراؤها في 18 حزيران القادم.

وسبق أن منع المرشد الإيراني علي خامنئي، أحمدي نجاد الذي قاد البلاد خلال فترة بين عامي 2005 و2013 من الترشح في انتخابات عام 2017، لكن الأخير قدم أوراق ترشحه على الرغم من هذا الموقف، وفي نهاية المطاف أعلن مجلس صيانة الدستور أن "الرئيس السابق غير مؤهل للترشح".

وذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية، أن "أحمدي نجاد وصل صباح يوم الأربعاء، إلى مركز اللجنة الانتخابية في وزارة الداخلية، وقدم طلب الترشح".

وترشح في انتخابات الرئاسة الإيرانية، منذ فتح باب تسجيل المرشحين أمس، نحو 60 شخصا، بينهم وزير الدفاع السابق العميد حسين دهقان، والرئيس السابق لمقر "خاتم الأنبياء" للإعمار والتنمية سعيد محمد، ووزير الزراعة السابق صادق خليليان.