للمرة الثانية اليوم.. رشقات صاروخية تستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، باستهداف حقل "العمر" النفطي برشقات صاروخية، للمرة الثانية خلال أقل من ساعتين، أصابت القاعدة العسكرية الأمريكية.

وقالت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أنه، للمرة الثانية خلال ساعتين، دوت انفجارات ضمن القاعدة الأمريكية بحقل "العمر" النفطي بريف دير الزور الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، إثر استهدافها برشقات صاروخية متتالية، مساء اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن الانفجارات التي هزت القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي ناتجة عن هجوم برشقات صاروخية متتالية استهدفت "القرية الخضراء"، التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا لإقامة جنوده ضمن الحقل النفطي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشارت إلى أنه بعد موجة القصف الثانية، التي تعرضت لها القاعدة، قامت القوات الأمريكية بالرد على مصدر القصف الذي استهدفها بعدد من القذائف المدفعية، التي سقطت في بادية مدينة الميادين بريف دير الزور الواقع تحت سيطرة الجيش السوري والقوات الرديفة له.

وأفادت "سبوتنيك" نقلا عن مراسلها، بضرب سرب من الطائرات المسيرة الانتحارية، ليل الأحد الماضي، عمق القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، شرقي سوريا.