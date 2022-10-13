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للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس الجمهورية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-13T09:40:28+0000
للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الثانية، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر الحالي.

والجلسة التي كان من المقرر أن تبدأ عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، تأخر افتتاحها لحوالي 10 دقائق، لعدم اكتمال النصاب داخل القاعة.

وعلى الاثر، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة إلى الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل 20 أكتوبر، وذلك لعدم اكتمال نصاب الجلسة، بعد حضور 71 نائبا داخل القاعة العامة.

هذا وانطلقت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في الأول من سبتمبر وتستمر حتى 31 أكتوبر 2022

دستوريا يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضوا، أي 86 نائبا، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائبا.

 

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