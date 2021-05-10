للمرة الثالثة في أسبوع .. التحالف الدولي يعزز قواعده بشمال شرق سوريا

شفق نيوز/ دخلت ثالث قافلة لقوات التحالف الدولي إلى مناطق الإدارة بشمال شرق سوريا خلال أسبوع في إطار تعزيز التحالف لقواعده العسكرية في المنطقة.

وعبرت يوم أمس الأحد (9 أيار 2021) مدينة القامشلي قافلة تضم أكثر من 30 عربة عسكرية وشاحنات تقل مواد لوجستية وعسكرية ومحروقات باتجاه القواعد العسكرية للتحالف الدولي في ريف الحسكة ودير الزور.

ويوم الأربعاء الماضي (5 أيار الجاري) دخلت قافلتين للتحالف الدولي إلى مناطق الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا تضم مدرعات من نوع همر ومواد لوجستية وصهاريج نقل الوقود قادمة من إقليم كوردستان عبر معبر الوليد الحدودي.

ويأتي تعزيز قوات التحالف الدولي لقواعدها العسكرية في شمال شرق سوريا بالتزامن مع قيام قوات سوريا الديمقراطية بعمليات أمنية شبه يومية ضد خلايا تنظيم داعش في ريفي الحسكة ودير الزور.