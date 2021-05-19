للمرة الثالثة.. إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه اسرائيل والأخيرة ترد

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاربعاء، بأن القذائف الصاروخية التي أطلقت على منطقة عكا مصدرها الأراضي اللبنانية.

كما نشرت قناة "الجديد" اللبنانية مقطع فيديو يظهر إطلاق عدد من الصواريخ من بلدة "صديقين" بجنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام بأن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قذائف على مكان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مشيرا إلى تحليق مكثف لطيران حربي إسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني.

في الجهة المقابلة، قال الجيش الإسرائيلي إن "4 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو عكا وحيفا يشتبه أن معظمها سقط داخل الأراضي اللبنانية".

وأكد أنه قصف عددا من الأهداف في الأراضي اللبنانية.

وأول أمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام، بتبادل إطلاق صواريخ على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، جاء ذلك بعد يومين من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.