للمرة الثالثة خلال أسبوع.. القوات الأمريكية تسيّر دورياتها في ريف ديرك

شفق نيوز/ سيّرت القوات الأمريكية يوم الثلاثاء دورية عسكرية في ريف مدينة ديرك الشمالي أقصى شمال وشرقي سوريا.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز؛ أن الدورية الامريكية خرجت من مطار قرية روباريا الزراعي جنوب غربي مدينة ديرك، والذي تستخدمه قوات التحالف مهبطاً للطيران.

وأشار المصدر إلى أن الدورية تألفت من أربع مدرعات دون غطاء جوي وتجولت في ديرك إلى أن اتجهت نحو ريفها الشمالي.

ولفت إلى أن هذه المرة الثالثة خلال هذا الأسبوع تسير القوات الأمريكية دورياتها في ريف ديرك.

وأمس الاثنين سيرت القوات الأمريكية دوريتها في ريف ديرك الشمالي على حدود الادارة الذاتية وتركيا بالتزامن مع تسيير الدورية الروسية.