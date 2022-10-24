للمرة الثالثة.. البرلمان اللبناني يفشل بانتخاب رئيس جديد للبلاد

شفق نيوز/ فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة، اليوم الاثنين، في انتخاب خليفة للرئيس ميشال عون، وحدد رئيس مجلس النواب موعدا للجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للبلاد.

ورغم أن المجلس فشل للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، فإنها المرة الرابعة التي يحاولون الاجتماع فيها، بعد أن لم يكتمل النصاب القانون في الجلسة الأولى.

وتمثلت أبرز نتائج فرز الأصوات في حصول ميشال معوض على 39 صوتا، مقابل 10 أصوات لعصام خليفة، و13 صوتا للبنان الجديد، فيما سجلت 50 ورقة بيضاء وورقتان ملغتان.

وكانت عملية الاقتراع لانتخاب رئيس للبنان، في جلسة هي الرابعة، بدأت صباح اليوم الاثنين، وقد بلغ عدد النواب الحاضرين داخل القاعة 110 نواب.

وبعد فشل انتخاب رئيس جديد للبنان، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك يوم الخميس السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن ولاية الرئيس ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر، بينما لا تزال الانقسامات عميقة بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وسبق أن شغر منصب الرئيس عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وتوقعا لفراغ آخر، كثف السياسيون جهودهم للاتفاق على حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء السني المكلف نجيب ميقاتي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس حكومة تصريف الاعمال، إذ يمكن ان تنتقل السلطات الرئاسية إلى الحكومة الجديدة.