للقاء زيلينسكي.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى السعودية

شفق نيوز/ أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، مساء اليوم الاثنين، بوصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى مدينة جدة غربي المملكة، وذلك بعد ساعات من وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مطار جدة.

ومن المقرر، أن يلتقي زيلينسكي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفق الإعلام السعودي.

وفي 8 آذار/ مارس الجاري، أجرى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو بخصوص الاجتماع المنتظر عقده بين مسؤولين من البلدين في السعودية، اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير الأوكراني، في بيان آنذاك: "أوكرانيا تريد إنهاء الحرب، والقيادة الأمريكية ضرورية لضمان السلام الدائم".

وفي 18 شباط/ فبراير الماضي، استضافت الرياض لقاء غير مسبوق جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في المملكة العربية السعودية بشأن محادثات السلام المتوقعة لإنهاء حرب أوكرانيا.

ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.