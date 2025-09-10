للعام 2026..البنتاغون يخفض تمويل الجيش الأمريكي في أوروبا

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى وثائق ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون سيخفض تمويل جاهزية الجيش الأمريكي في أوروبا لعام 2026 بما يقارب 15 مرة مقارنة بعام 2023.

ويتعلق الأمر بالقطاع الأوروبي من برنامج "المخزونات المُجهزة مسبقًا للجيش-2" (Army Prepositioned Stocks-2)، الذي يضمن تخزين المعدات الأمريكية في مواقع مسبقة التحضير

وتشهد النفقات على البرنامج انخفاضًا للسنة الرابعة على التوالي:495 مليون دولار في 2023، 251.7 مليون دولار في 2024، 116.9 مليون دولار في 2025، 33.4 مليون دولار في 2026.بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأشار مقترح مشروع الميزانية إلى أن "القرار جاء نتيجة مذكرة وزير الدفاع الأميركية في نيسان/ أبريل الماضي، التي أوصت بإلغاء البرامج القديمة، وإعطاء الأولوية للمشاريع العالية التقنية، وتحويل البرنامج إلى وضع "الصيانة".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت سابقًا بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لتقليص أوسع نطاقًا لبرامج الأمن في أوروبا الشرقية، بما يشمل إنهاء مبادرة الأمن البلطيقية وتقليص التمويل بموجب المادة 333 من قانون الولايات المتحدة، والتي تغطي التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتوريد المعدات للجيش الشريك.

وبشكل عام، من المتوقع أن تنخفض نفقات البرنامج من 660.2 مليون دولار في 2023 إلى 330.8 مليون دولار في 2026، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا من أوروبا نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

يشار إلى أنه في 5 حزيران/ يونيو الماضي، صرّح وزير الحرب الأمريكي بأن الولايات المتحدة تعتزم مراجعة انتشار قواتها حول العالم واستعادة قوة الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.