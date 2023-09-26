للحصول على 400 ألف دولار.. "هاكر" كويتي يعرض بيانات وزارة حكومية للبيع

شفق نيوز/ أعلن "هاكر" استهدف وزارة المالية الكويتية الأسبوع الماضي، عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة للبيع، بينما أكدت الوزارة أنها لا تخزن رواتب العاملين بالجهات الحكومية في أنظمتها.

وحدد المخترق الفدية المطلوبة بنحو 15 بيتكوين بما يعادل نحو 400 ألف دولار، وأمهل الوزارة 7 أيام لدفعها إذا أرادت استرجاع البيانات، وفقا لصحيفة "الرأي الكويتية".

وهدد ببيع تلك البيانات إذا لم تدفع وزارة المالية الكويتية الفدية المطلوبة.

ومن جانبها أعلنت المالية الكويتية أن "جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة".

وقالت في بيان عبر حسابها بموقع "أكس" (تويتر سابقا) إنه منذ اليوم الأول للهجمة السيبرانية تم عزل أنظمة وزارة المالية عن باقي أنظمة الجهات الحكومية.

وأشارت إلى أن المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية "مستمرة" وتشير بشكلها الطبيعي.

وفي 18 أيلول/ سبتمبر، أعلنت وزارة المالية الكويتية أن " أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس".

وقالت الوزارة وقتها إن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، نظرا لكون "الأنظمة المالية للحكومة مفصولة".