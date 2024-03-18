للتباحث بشأن رفح.. اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو بعد انقطاع دام أكثر من شهر

شفق نيوز/ أكد البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا، يوم الاثنين، اتصالا هاتفيا، هو الأول من نوعه منذ أكثر من شهر.

وذكر البيت الأبيض، في بيان صادر عنه إن "بايدن ونتنياهو تحدثا هاتفيا اليوم الاثنين، للبحث في آخر التطورات في إسرائيل وغزة".

ولفت إلى أن "بايدن ونتنياهو بحثا الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدات الإنسانية في غزة".

ويأتي هذا الاتصال مع تزايد الانقسام بين الحلفاء بشأن أزمة الغذاء في غزة، وسير الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وآخر مكالمة هاتفية بين الطرفين أجريت يوم 15 شباط/فبراير. وقالت مصادر حينها إن الاتصال كان "متوترا جدا".