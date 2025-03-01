"لك الدعم الكامل".. بريطانيا تقدم لزيلينسكي قرضاً ضخماً

شفق نيوز/ كشفت بريطانيا، يوم السبت، عن تقديم قرض بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3.2 مليار دولار) إلى أوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية.

ووقع وزير المالية الأوكراني، سيرهي مارشينكو، ووزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، اتفاق القرض في مراسم افتراضية أثناء لقاء رئيس الوزراء كير ستارمر، بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في لندن.

ومن المقرر سداد القرض من فوائض الأصول السيادية الروسية المجمدة، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال مارشينكو في بيان: "خطوة مهمة أخرى في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا. بالتعاون مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وقعنا اتفاقًا بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني للاحتياجات العسكرية. هذه الأموال مضمونة من الأصول الروسية المجمدة. أشكر المملكة المتحدة على محاسبة المعتدي على الحرب".

يشار إلى أن ستارمر قد أكد، في وقت سابق من اليوم، دعم المملكة المتحدة الكامل لأوكرانيا خلال لقائه بالرئيس الأوكراني في لندن.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ستارمر استقبل زيلينسكي بعناق حار وأكد له على تضامن بريطانيا مع أوكرانيا، وسط احتشاد عدد من البريطانيين في خارج داونينغ ستريت لتحية زيلينسكي.

وقال ستارمر لرئيس أوكرانيا: "لك الدعم الكامل من المملكة المتحدة. أتمنى أن تكون قد سمعت الهتافات بالخارج، الشعب البريطاني خرج ليظهر لك مدى دعمه لك ولأوكرانيا".

وكان زيلينسكي قد دخل في مشادة حادة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بعد انتقاد ترامب له قبل أن يقوم بطرده من البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة يبذل ستارمر جهودا دبلوماسية مكثفة لإصلاح العلاقة المتصدعة بين زيلينسكي وترامب، والتي تهدد مستقبل حلف الناتو.