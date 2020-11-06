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ألقت تعويذة لإبطال السحر.. مستشارة ترامب تصف الديمقراطيين بـ"الشياطين"

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-06T07:33:36+0000
ألقت تعويذة لإبطال السحر.. مستشارة ترامب تصف الديمقراطيين بـ"الشياطين"

شفق نيوز/ أقامت باولا وايت، الداعية الإنجيلية الأمريكية والمستشارة الروحية للرئيس دونالد ترامب، صلاة مثيرة من أجل فوزه على منافسه في انتخابات الرئاسة جو بايدن.

ورددت وايت التي تتولى منصب مستشارة البيت الأبيض الخاصة بمبادرة الإيمان والفرص المتاحة، في الصلاة: "أسمع صوت النصر، ويقول الرب إن ذلك حصل، وأسمع في السماوات: النصر.. النصر.. النصر".

ووصفت الداعية خصوم ترامب الديمقراطيين بأنهم "الشياطين الكونفدراليون" متهمة إياهم بمحاولة "سرقة الفوز"، وتعهدت بالتصدي لـ"كل عدو" و"الضرب والضرب والضرب حتى تحقيق الانتصار".


https://twitter.com/RightWingWatch/status/1324175651515949056

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