لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو وأمل في التوصل لاتفاق بشأن غزة

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، يوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل أن يتم اليوم الإعلان عن اتفاق حول غزة، وذلك في لقاء سيجمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في نيويورك.

ونقل الموقع عن أحد مستشاري ترامب، قوله إن "الولايات المتحدة وإسرائيل تتجهان إلى اتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة".

وأشار المستشار إلى أن ترامب يعلق آماله على أن يتم الإعلان عن الصفقة بعد اجتماعه مع نتنياهو اليوم، موضحاً أن الاجتماع قد يخلص إلى خيارين اثنين لنتنياهو "إما قبول الصفقة، أو المخاطرة بتصدع عام في علاقته مع ترامب".

وبذلك، يبدو ترامب لأول مرة، منذ عودته إلى البيت الأبيض، أنه على استعداد لأخذ موقف من نتنياهو بشأن غزة، حيث أكد مستشار ترامب أنه "إذا رفض نتنياهو الصفقة فسيتم إلقاء اللوم عليه في إطالة أمد الحرب والتجويع ومنع إطلاق سراح الرهائن".

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن ترامب يأمل في التوصل لاتفاق نهائي حول خطة السلام في غزة خلال لقائه نتنياهو اليوم.

وقالت ليفيت خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيصل خلال ساعات قليلة للقاء ترامب، ونأمل في وضع اللمسات الأخيرة على خطة السلام بشأن غزة".

وأضافت: "ترامب سيتحدث مع أصدقائنا في قطر الذين لعبوا دور الوسيط المميز بين واشنطن وحماس.. كانت لدينا نقاشات مباشرة وغير مباشرة مع حماس".

وتابعت: "قريبون جداً من اتفاق.. نأمل أن يوافق الطرفان على الاتفاق بشأن غزة.. على حماس وإسرائيل تقديم تنازلات من أجل إنهاء الحرب، الصراع في غزة يجب أن ينتهي عن طريق التفاوض"، لافتة إلى أن "ترامب يريد أن يرى وقف القتل في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضافت أن ترامب "عمل مع فريقه من أجل إنهاء الفوضى التي تركتها إدارة جو بايدن السابقة، كما التقى حلفائنا وشركائنا العرب في نيويورك للاستماع إليهم وفهم مخاوفهم".

وعلى صعيد متصل، نصح مسؤولون في ادارة ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة التركيز على غزة والتوقف عن الحديث عن الصحفي تاكر كارلسون، مؤكدين أن "هذا لا يساعد إسرائيل ولا يساعدنا في التوصل إلى اتفاق سلام".

وقال أحد مسؤولي البيت الأبيض لـ"أكسيوس" الإخباري: "الجميع -وأعني الجميع- غاضبون من نتنياهو".

يشار إلى أن ترامب كان قد صرّح لـ"أكسيوس" يوم أمس الأحد بأن خطته لغزة في "مراحلها النهائية"، وأن نتنياهو موافق عليها. لكن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي العلنية كانت أكثر غموضاً بكثير.

مع ذلك، أفاد مسؤولون إسرائيليون لـ"أكسيوس" بأن الفجوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل تقلّصت بشكل كبير خلال اجتماعٍ مطول يوم الأحد جمع نتنياهو مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر.

ويعتقد هؤلاء المسؤولون أن إعلاناً من البيت الأبيض بات محتملاً اليوم الاثنين.